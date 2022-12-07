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В Свердловской области в метро Екатеринбурга состоялись выставка и концерт посвященные Дню героев Отечества.

В Свердловской области в метро Екатеринбурга состоялись выставка и концерт посвященные Дню героев Отечества.

В метрополитене Екатеринбурга на станции «Площадь 1905 года» сотрудники Культурного центра регионального главка МВД совместно общественниками организовали тематическую фотовыставку в честь Героев нашей страны и концерт художественной самодеятельности.

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