Во Владивостоке за санитарный двухмесячник вывезли более 1,2 тысячи КамАЗов мусора

Во Владивостоке подвели итоги санитарного двухмесячника, сообщает PRIMPRESS. С 1 апреля по 1 июня проведено более 2,5 тысячи субботников, городскими службами вывезено 1235 КамАЗов мусора, выполнена санитарная обрезка почти двух тысяч деревьев.