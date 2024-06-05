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Во Владивостоке за санитарный двухмесячник вывезли более 1,2 тысячи КамАЗов мусора

Во Владивостоке за санитарный двухмесячник вывезли более 1,2 тысячи КамАЗов мусора

Во Владивостоке подвели итоги санитарного двухмесячника, сообщает PRIMPRESS. С 1 апреля по 1 июня проведено более 2,5 тысячи субботников, городскими службами вывезено 1235 КамАЗов мусора, выполнена санитарная обрезка почти двух тысяч деревьев.

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