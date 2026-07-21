Лукашенко: чиновников, не умеющих работать, надо отправить в армию

Вместо арестов — служба на границе с Украиной. Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил Минобороны направлять провинившихся в сельском хозяйстве работников в армию, чтобы восполнить кадровый дефицит в зоне дислокации сил спецопераций.