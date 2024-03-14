Адам Бэк предсказывает шестизначный рост биткоина

Адам Бэк, значительная фигура в сфере криптовалют, чья работа была процитирована в оригинальном документе Сатоши Накамото о биткоине, недавно подтвердил свою оптимистичную позицию предсказывая, что биткоин преодолеет отметку в 100 000 долларов.
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