Энтони Дэвис, Де’Аарон Фокс и Остин Ривз – в списке самых переоцененных игроков НБА по версии Bleacher Report

Сайт Bleacher Report составил Топ-10 самых переоцененных игроков НБА . Отмечается, что попадание в список не подразумевает, что баскетболист из-за этого становится «плохим».
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