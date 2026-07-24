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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Дэвис, Де’Аарон Фокс и Остин Ривз – в списке самых переоцененных игроков НБА по версии Bleacher Report

Сайт Bleacher Report составил Топ-10 самых переоцененных игроков НБА . Отмечается, что попадание в список не подразумевает, что баскетболист из-за этого становится «плохим».

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