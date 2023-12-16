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"Борзого Жопеля" - скоро запишут в "антисемиты" - зуб даю

"Борзого Жопеля" - скоро запишут в "антисемиты" - зуб даю

Службы ЕС начали работу над составлением списка лиц, которые попадут под европейские санкции из-за нападений на палестинцев на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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