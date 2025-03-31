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Шесть стран ЕС поддержали заморозку активов России до окончания конфликта на Украине

Шесть стран ЕС поддержали заморозку активов России до окончания конфликта на Украине

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также глава евродипломатии Кая Каллас выступили за то, чтобы активы России оставались замороженными до тех пор, пока украинский конфликт не прекратится.

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