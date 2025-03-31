Шесть стран ЕС поддержали заморозку активов России до окончания конфликта на Украине

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также глава евродипломатии Кая Каллас выступили за то, чтобы активы России оставались замороженными до тех пор, пока украинский конфликт не прекратится.
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