Михаил Дегтярев провел встречу с Тиной Канделаки: «Обсудили активное участие телеканала «Матч ТВ» в популяризации всего российского спорта»

«Провел встречу с журналисткой, телеведущей и медиаменеджером Тиной Канделаки. Обсудили активное участие телеканала «Матч ТВ» в популяризации всего российского спорта с учетом новых задач, которые сегодня стоят перед нашей отраслью.
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