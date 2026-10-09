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Газета.ру

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Фигуристка Трусова выиграла мемориал Дениса Тена в Алматы

Фигуристка Трусова выиграла мемориал Дениса Тена в Алматы

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла мемориал Дениса Тена, проходящий в Алматы. За свой прокат в произвольной программе россиянка набрала 148,62 балла, общая сумма составила 226,01 балла.

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