Суд в Азербайджане арестовал экс-госминистра Карабаха Варданяна на четыре месяца

Суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.
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