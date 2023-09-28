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Суд в Азербайджане арестовал экс-госминистра Карабаха Варданяна на четыре месяца

Суд в Азербайджане арестовал экс-госминистра Карабаха Варданяна на четыре месяца

Суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.

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