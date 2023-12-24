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В Екатеринбурге продолжается поиск 14-летнего подростка

В Екатеринбурге продолжается поиск 14-летнего подростка

В микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге с 21 декабря продолжается поиск 14-летнего Жахонгира Рузиева. В поисковых мероприятиях активно участвуют члены поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции городского отдела №14.

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