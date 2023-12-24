В Екатеринбурге продолжается поиск 14-летнего подростка

В микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге с 21 декабря продолжается поиск 14-летнего Жахонгира Рузиева. В поисковых мероприятиях активно участвуют члены поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции городского отдела №14.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии