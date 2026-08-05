Россиян предупредили о рисках использования треснувшей посуды

Россиян призвали не использовать тарелки и чашки с трещинами, поскольку повреждения глазурованного покрытия создают благоприятные условия для размножения опасных бактерий и могут привести к попаданию вредных веществ в пищу.
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