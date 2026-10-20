Культурный центр «Онежский» в Головинском районе приглашает 22сктября детей от 4 до 12 лет в студию рисования «Розовый слон» на творческий мастер-класс «Отважный мангуст Рики-Тикки-Тави» в честь дня рождения итальянского детского писателя Джанни Родари (23 октября 1920 года).
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