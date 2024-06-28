Врач Неврюзина: депрессивные расстройства могут быть причиной частой зевоты

Зевота является безусловным врожденным рефлексом. Обычно частая зевота говорит о недостатке сна или сильной усталости, однако в некоторых случаях это может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.
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