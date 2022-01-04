«Открытка и бутылка водки» — депутаты Госдумы пожаловались на скудные и дешевые подарки Депутаты Госдумы поведали журналистам, что в этом году им стали дарить «никудышные» подарки.
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