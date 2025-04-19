В Подмосковье с 17 апреля вводится особый противопожарный режим

Губернатор Подмосковья утвердил меры, направленные на защиту лесного фонда от возгораний. Губернатор Московской области подписал постановление №122-ПГ от 16 апреля 2025 года о введении особого противопожарного режима, который начнет действовать с 17 апреля.
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