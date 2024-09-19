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"Не более трёх". Минпросвещения порекомендовало школам ограничить число детей мигрантов в классах

"Не более трёх". Минпросвещения порекомендовало школам ограничить число детей мигрантов в классах

Царьград Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press В классе должно обучаться не более трёх детей, плохо владеющих русским языком, считают в Министерстве просвещения.

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Комментарии
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Александр Батт
Плохо владеющие русским языком должны обучаться в специализированных школах.
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13 час.
Леопольд Счастливый
у тебя что с мозгами? это в россии допустить такое количество мигрантов, как в обнинске? дура ебанутая!
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11 час.
СБ
Слава Белый
Они должны обучаться на родине.
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2 час.

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