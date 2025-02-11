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Царьград

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Массированный удар по Украине: Крылатые ракеты уничтожают газовые месторождения. Гремят Полтава и Харьков

Массированный удар по Украине: Крылатые ракеты уничтожают газовые месторождения. Гремят Полтава и Харьков

Массированный ракетный удар по Украине, который начался в ночь на 11 февраля, продолжается утром. По данным местных ресурсов, гремят Полтавская и Харьковская области, крылатые ракеты уничтожают газовые месторождения.

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