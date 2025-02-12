Даванков: основатель iSpring Усков принесет больше пользы на свободе

За задержанного в Марий Эл основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова вступились в Госдуме. Предприниматель принесет гораздо больше пользы на свободе, заявил заместитель председателя ГД Владислав Даванков в эфире «Радио России».
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