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Замглавы МИД Рябков: Россия пройдет испытание на прочность в свете военных угроз

Замглавы МИД Рябков: Россия пройдет испытание на прочность в свете военных угроз

Российская Федерация пройдет испытание на прочность в свете военных угроз, а Запад — сомнительно. Об этом заявил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков, информирует ТАСС.

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