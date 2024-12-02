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"Надоела слушателю": эксперт Трухачев объяснил отмену концертов Вайкуле в ФРГ

"Надоела слушателю": эксперт Трухачев объяснил отмену концертов Вайкуле в ФРГ

По мнению аналитика, латвийская певица в Германии никому не интересна.Совсем недавно концерты латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле были отменены в Германии без объяснения причин.

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Ай, ай, ай...какая жалость...отменили подаяние старушке... А ведь она в свое время, можно сказать - вскормила целый Советский Союз - своей силиконовой грудью! Хотя, - не стоит ей так убиваться по поводу отмены концертов (все равно - ТАК она не убъётся). У неё богатый опыт в нанесении макияжа ( столько лет делать из помятой морды лошади кукольное личико,- даром не проходят) . А потому может спокойно сменить вид деятельности. Переместиться в Голландию (не в Амстердам, на улице Красных фонарей она и подвальной крысе конкуренции не составит), а в портовые города! Будет блистать в любом матросском кабаке (тем более опыта гостиничной шлюхи ей не занимать). Особым спросом будет пользоваться у чернокожих матросов. Вперёд, лайма! , и....береги себя. Ты просто обязана прожить еще долгую, тоскливую жизнь на помойке истории. ))))
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