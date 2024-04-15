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Генрих Мхитарян: «Я не люблю татуировки и не буду их делать, если возьму скудетто. Оно останется в моей голове и в истории итальянского футбола – этого достаточно»

«Я не люблю татуировки и не буду их делать, если это произойдет. Если я выиграю скудетто, оно останется в моей голове и в книге по истории итальянского футбола.

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