Вице-мэр Ракова рассказала о рекордных 20 тысячах посетителей масштабного фестиваля колледжей в Москве

Приближается пора экзаменов и выбора будущей профессии Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице завершился весенний фестиваль колледжей, который собрал более 20 тыс.
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