Выяснилось, сколько петербуржцев боятся увольнения из-за развития искусственного интеллекта

Об этом беспокоится каждый пятый опрошенный Согласно опросу, проведенному сервисами hh.ru и Level Group, каждый пятый петербуржец (21%) испытывает тревогу относительно возможной потери рабочего места вследствие активного внедрения технологий искусственного интеллекта, пишет 25 апреля Piter.