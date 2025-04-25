Выяснилось, сколько петербуржцев боятся увольнения из-за развития искусственного интеллекта

Об этом беспокоится каждый пятый опрошенный Согласно опросу, проведенному сервисами hh.ru и Level Group, каждый пятый петербуржец (21%) испытывает тревогу относительно возможной потери рабочего места вследствие активного внедрения технологий искусственного интеллекта, пишет 25 апреля Piter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии