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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о просьбе депутатов к Плющенко: «И почему спортсмены должны слушать такое хамство и глупость?»

Сегодня двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко рассказал, что общался с некоторыми депутатами насчет Олимпиады: «Мне позвонили: поддержи, чтобы спортсмены не ехали.

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