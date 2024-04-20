Котопёс недели: возьмите из приюта трепетную собаку Шаби или кота-сердцееда Джека Воробья

Два суперпитомца ждут встречи со своими хозяевами. фото: приют «Красная сосна» / приют БирюлевоМы продолжаем знакомить вас с чудесными обитателями московских приютов, ведь мы уверены, что именно из приютских животных получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.
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