Котопёс недели: возьмите из приюта трепетную собаку Шаби или кота-сердцееда Джека Воробья

Два суперпитомца ждут встречи со своими хозяевами. фото: приют «Красная сосна» / приют БирюлевоМы продолжаем знакомить вас с чудесными обитателями московских приютов, ведь мы уверены, что именно из приютских животных получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.