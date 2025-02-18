Непристегнутых водителей призвали лишить бесплатной медпомощи при ДТП

В России следует увеличить ответственность за сознательный отказ от ремней безопасности. Необходимо рассмотреть возможность поправок в законодательство, которые заставят пострадавших водителей, если они не пристегнули ремни и пострадали в ДТП, оплачивать медицинские услуги за свой счет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии