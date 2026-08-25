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Карлос Сайнс: «Уильямсу» нужно использовать этапы в Монце и Баку как возможность выйти из зоны комфорта»

Пилот « Уильямса » считает, что команда должна уделить внимание тестам на грядущих двух этапах в Монце и Мадриде, прежде чем представить обновления на Гран-при в Баку.

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