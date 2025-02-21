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Царьград

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  • Осина
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Андреева обыграла Свёнтек: Шансы на титул WTA-1000 после четвертьфинала

Андреева обыграла Свёнтек: Шансы на титул WTA-1000 после четвертьфинала

Надежда Петрова оценила перспективы Мирры Андреевой на победу в турнире WTA-1000 в Дубае. Андреева, победившая вторую ракетку мира Игу Свёнтек, встретится с Еленой Рыбакиной в полуфинале.

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