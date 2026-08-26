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ИА Регнум

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Вагенкнехт: Мерц является лучшим канцлером Украины, где очень популярен

Канцлер Германии Фридрих Мерц на самом деле является «лучшим канцлером» для Украины, где его популярность втрое выше Об этом 26 августа заявила основательница немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Сара Вагенкнехт.

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