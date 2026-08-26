Канцлер Германии Фридрих Мерц на самом деле является «лучшим канцлером» для Украины, где его популярность втрое выше Об этом 26 августа заявила основательница немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Сара Вагенкнехт.