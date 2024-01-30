Украина претендует на списанные британские корабли: вице-адмирал ВМС Нейжпапа Ирэн ОрлонскаяПо информации, опубликованной Sky News, вице-адмирал ВМС Украины Алексей Нейжпапа заявил о намерении Киева получить списанные британские корабли.
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