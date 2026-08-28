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НОВИКОМ, Воронежский СоюзМаш и фонд «Отечество» помогут создать школьные лаборатории в ЛНР

НОВИКОМ, Воронежский СоюзМаш и фонд «Отечество» помогут создать школьные лаборатории в ЛНР

Фото: НОВИКОМ Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех), Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России и благотворительный фонд «Отечество» создадут современные инженерные лаборатории в школах Луганской Народной Республики.

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