Владислав Миллер и Алена Морилова: «Перед съемками нас проверили в ночном бою»

Владислав Миллер и Алена Морилова Александр Ласкин/Кинокомпания «Темп» Исполнители главных ролей в фильме «В списках не значился» Владислав Миллер и Алена Морилова рассказали о подготовке к съемкам, работе с Владимиром Машковым и проверке, которую им устроила съемочная группа.