🇺🇦На Украине продажу гуманитарной помощи поставили на поток. ➖Сейчас куда ни зайди будь то рынок, будь то магазин из популярной торговой сети.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦На Украине продажу гуманитарной помощи поставили на поток. ➖Сейчас куда ни зайди будь то рынок, будь то магазин из популярной торговой сети.
Свежие комментарии