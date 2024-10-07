Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей на уральской трассе

Водитель Mercedes не справился с управлением и устроил смертельное ДТП на встречной полосе.Поздно вечером 6 октября под Режем Свердловской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.
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