Шестилетняя пассажирка «Москвича» пострадала после столкновения с легковушкой в Лаишево

Накануне вечером на перекрестке улиц Горького и Декабристов в Лаишево произошло ДТП. По данным Госавтоинспекции района, водитель автомобиля «Москвич 3» проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с «Ладой» 12-й модели.
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