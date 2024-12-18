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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами по безопасности дорожного движения ООО «Газпром добыча Оренбург» провели профилактическое мероприятие

В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами по безопасности дорожного движения ООО «Газпром добыча Оренбург» провели профилактическое мероприятие

Сотрудники Оренбургской Госавтоинспекции совместно со специалистами по безопасности дорожного движения ООО «Газпром добыча Оренбург» провели профилактическое мероприятие в рамках акции «Зимняя дорога».

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