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Военные из 11 стран НАТО примут участие в учениях Falcon Leap

Военные из 11 стран НАТО примут участие в учениях Falcon Leap

В Нидерландах с 7 по 18 сентября пройдут военные учения Falcon Leap (Прыжок сокола), в которых примут участие военные из 11 стран Североатлантического альянса.

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