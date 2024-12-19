Анна Седокова полностью оплатит похороны бывшего мужа Яниса Тиммы

Представитель артистки сообщил, что дополнительных сборов средств для этого не требуется, "а иные заявления, которые делают третьи лица и СМИ, являются недостоверными" Певица Анна Седокова взяла на себя все расходы, связанные с организацией похорон бывшего мужа Яниса Тиммы.
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