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Анна Седокова полностью оплатит похороны бывшего мужа Яниса Тиммы

Анна Седокова полностью оплатит похороны бывшего мужа Яниса Тиммы

Представитель артистки сообщил, что дополнительных сборов средств для этого не требуется, "а иные заявления, которые делают третьи лица и СМИ, являются недостоверными" Певица Анна Седокова взяла на себя все расходы, связанные с организацией похорон бывшего мужа Яниса Тиммы.

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