Анна Седокова полностью оплатит похороны бывшего мужа Яниса Тиммы

Представитель артистки сообщил, что дополнительных сборов средств для этого не требуется, "а иные заявления, которые делают третьи лица и СМИ, являются недостоверными" Певица Анна Седокова взяла на себя все расходы, связанные с организацией похорон бывшего мужа Яниса Тиммы.