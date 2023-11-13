В АТЭС отметили ущерб росту экономик от санкций против России

Торговые ограничения, в том числе санкции США против РФ и Китая, негативно влияют на перспективы роста экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), считает директор аналитического подразделения АТЭС Карлос Курияма.
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