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«АвтоВАЗ» выйдет на работу в выходной ради плана в 400 тысяч автомобилей

«АвтоВАЗ» выйдет на работу в выходной ради плана в 400 тысяч автомобилей

Профсоюз «АвтоВАЗа» одобрил привлечение сотрудников к работе в субботу, 12 сентября, в дневную смену на линиях сборки моделей Vesta и Niva.

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