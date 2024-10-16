Книги и концерты: как учреждения культуры Москвы поддерживают бойцов СВО

Департамент культуры Москвы и подведомственные ему учреждения активно содействуют Вооруженным силам Российской Федерации в рамках специальной военной операции, а также оказывают поддержку жителям новых территорий и приграничных областей, передает mos.
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