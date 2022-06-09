Мировое обозрение

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СК зафиксировал факты применения ВСУ боеприпасов образца НАТО

СК зафиксировал факты применения ВСУ боеприпасов образца НАТО

Следователи пообщались со свидетелями Следственный комитет зафиксировал факты применения ВСУ боеприпасов образца НАТО при обстреле жилых массивов центра Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.

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