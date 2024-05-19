В Молдове больше всего работников в сфере информационных технологий

Республика Молдова третий год подряд занимает второе место в Европе по количеству ИТ-работников на душу населения, сообщил в социальных сетях министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба.
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