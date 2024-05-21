Утверждён порядок уведомления ФСБ при выезде за рубеж допущенных к гостайне

Владимир Путин утвердил положение, в соответствии с которым граждане, имеющие допуск к гостайне, должны уведомлять ФСБ и Службу внешней разведки о намерении выехать за границу минимум за 30 дней до отъезда.
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