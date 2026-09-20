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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли считает, что Расселла Уэстбрука выставили из НБА: «Он – уменьшенная версия Леброна и должен был играть в лиге еще три-четыре года»

Экс-игрок НБА Патрик Беверли поделилися своим мнением о завершении карьеры Расселла Уэстбрука , с которым они вместе играли за «Лейкерс».

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