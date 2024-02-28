В подконтрольной Киеву части Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры

Объекты инфраструктуры в подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждены после взрывов. Об этом 28 февраля сообщил в Telegram-канале глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.
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