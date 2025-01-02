Матвиенко вспомнила заслуги умершей экс-директора «Петергофа»

Матвиенко: «Петергоф» стал одним из крупнейших музеев при Кальницкой Бывший руководитель музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая много лет посвятила его развитию, говорится в телеграмме с соболезнованиями от председателя Совфеда Валентины Матвиенко.
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