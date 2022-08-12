Водопровод в Воздвиженке запустят уже в сентябре

Водопровод в Воздвиженке запустят уже в сентябре

Близки к завершению работы по обеспечению чистой водой жителей городка Воздвиженка. Строительство водопроводных сетей выполнено на 90%, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

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