Bloomberg: Лондон давит на Берлин, требуя передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Великобритания начала давить на немецкого канцлера Олафа Шольца, с требованием передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, об этом сообщили журналисты агентства Bloomberg, со ссылкой на источники в британском правительстве.
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